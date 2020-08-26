قطاع غزة: حظر التجول يتواصل لليوم الثاني مع تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) بمجمع الشفاء

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رام الله - دنيا الوطن

يتواصل لليوم الثاني على التوالي، حظر التجول في جميع محافظات قطاع غزة، والذي فرضته وزاة الداخلية والأمن الوطني.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بمجمع الشفاء الطبي.



وقالت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تسجيل إصابابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة لسيدتين في قسم الباطنة بمجمع الشفاء الطبي، وغير مرتبطتين باصابات أمس".



وأضافت الوزارة: "لازال المجمع، يعمل ضمن حالة الطوارئ، ويجري اتخاذ إجراءات العزل والتقصي".



وفي السياق، أشارت الوزارة، إلى أن الحالتين من منطقتي الشيخ رضوان والتفاح بمدينة غزة وكانتا تعالجان في قسم باطنة حريم بمجمع الشفاء الطبي وليس من داخل الحجر بالمستشفى.



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إنه تم أخذ عينات عشوائية لـ 20 شخصاً من المتواجدين في مستشفى الشفاء، مشيراً إلى أن النتائج إيجابية خرجت لحالتين وهما لسيدتين في قسم الباطنة حريم وهما غير مرتبطتين بإصابات أمس.



وأضاف معروف، في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "هذه الإصابات تنقل الواقع الوبائي الميداني بشكل يختلف تماماً عن الاحتمالات التي كانت تتابع منذ الأمس وهناك احتمالات جديدة في رسم خريطة الوباء.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت بدء حظر التجول منذ منتصف الليلة قبل الماضية، في جميع محافظات القطاع، بعد تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس (كورونا) داخل مجتمع القطاع.



وهذه هي المرة الأولى التي يُكتشف فيها إصابات بالفيروس خارج مراكز الحجر بالقطاع، وذلك منذ تفشي المرض أواخر العام الماضي.