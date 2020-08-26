قلقيلية: إغلاق مستشفى حكومي ومدرستين بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

كما قرر المحافظ إغلاق مدرستي "مسقط" و"العمرية" لمدة خمسة أيام، لكسر السلسلة الوبائية، والهدف من هذا الإجراء هو التأكد من سلامة الطواقم في المنشآت المذكورة وحتى تتمكن الطواقم الطبية والفنية من القيام بإجراءات التعقيم.



ووصل مجموع الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة، حتى مساء الثلاثاء، 309 إصابة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، إغلاق مستشفى درويش نزال الحكومي، ومدرستين، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس (كورونا) في المدينة.وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه بعد الرجوع إلى وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم ولجنة الطوارئ وجهات الإختصاص فقد قرر إغلاق مشفى درويش نزال الحكومي لمدة 48 ساعة مبدئيا تبدأ من الثلاثاء، لانتظار نتائج المخالطين وعلى ضوء ذلك يعاد التقييم، وعليه يتم تحويل الحالات الطارئة إلى مشفى الوكالة في المدينة.