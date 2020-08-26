جيش الاحتلال يشن غارات بمناطق متفرقة جنوب قطاع غزة



وأضاف المتحدث باسمه، أن الجيش الإسرائيلي تقييمًا للأوضاع بشكل متواصل و"يعمل بتصميم ضد أي محاولة لتنفيذ هجمات ضد مواطني إسرائيل وسيادتها"، وفق تعبيره.





ووفق موقع (كان)، فقد اندلع 485 حريقاً في غلاف غزة خلال 20 يوماً الماضية.





يأتي ذلك في وقت وصل فيه السفير القطري، محمد العمادي إلى القطاع، بعد نحو ثلاثة أسابيع من التوتر، على الحدود بين غزة، ومناطق الغلاف.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن السفير القطري سيجتمع مع قيادة حماس لينقل لهم الرسائل والردود على مطالبهم من إسرائيل ويناقشها أيضا.

أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، أن طائراته الحربية شنت غارات على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع.