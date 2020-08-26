قصف مواقع لـ (حزب الله).. جيش الاحتلال يوضح تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان



وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إنه متابعة للحادث الأمني في منطقة منارة على الحدود مع لبنان، والذي بدأ أمس في الساعة 22:40 مساءً، فالحديث عن تعرض قوات الجيش التي كانت تهم في نشاط ميداني لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية دون وقوع إصابات.



وأضاف: لقد قامت القوات بإطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة، وردًا على الحادث أغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف تابعة لمنظمة (حزب لله).



وقال المتحدث: إنه تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لـ (حزب الله) في منطقة الحدود، فيما يعتبر الجيش الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها"، وفق تعبيره.



وأضاف: "ننظر إلى الحادث ببالغ الخطورة مثل كل محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل، وستبقى قواتنا في حالة جاهزية كبيرة للحفاظ على سيادة إسرائيل وأمن السكان وفق الحاجة. لقد رفعت جميع القيود على السكان في المنطقة".



رام الله - دنيا الوطنأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان، وقال: إنه رد بقصف مواقع لـ (حزب الله).