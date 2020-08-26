عربي

قصف مواقع لـ (حزب الله).. جيش الاحتلال يوضح تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان

قصف مواقع لـ (حزب الله).. جيش الاحتلال يوضح تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل الحادث الأمني على حدود لبنان، وقال: إنه رد بقصف مواقع لـ (حزب الله).

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إنه متابعة للحادث الأمني في منطقة منارة على الحدود مع لبنان، والذي بدأ أمس في الساعة 22:40 مساءً، فالحديث عن تعرض قوات الجيش التي كانت تهم في نشاط ميداني لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية دون وقوع إصابات.

وأضاف: لقد قامت القوات بإطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة، وردًا على الحادث أغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف تابعة لمنظمة (حزب لله).

وقال المتحدث: إنه تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لـ (حزب الله) في منطقة الحدود، فيما يعتبر الجيش الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها"، وفق تعبيره.

وأضاف: "ننظر إلى الحادث ببالغ الخطورة مثل كل محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل، وستبقى قواتنا في حالة جاهزية كبيرة للحفاظ على سيادة إسرائيل وأمن السكان وفق الحاجة. لقد رفعت جميع القيود على السكان في المنطقة".

أخبار ذات صلة

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

الحكومة السودانية تُعلن رسمياً موقفها من التطبيع مع إسرائيل

الحكومة السودانية تُعلن رسمياً موقفها من التطبيع مع إسرائيل

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في المنطقة ونحن مع حل الدولتين

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في المنطقة ونحن مع حل الدولتين

الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأردن: عزل مدينة سحاب لحين استقرار حالتها الوبائية

الأردن: عزل مدينة سحاب لحين استقرار حالتها الوبائية

برحلة مباشرة من تل أبيب.. بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15عاماً

برحلة مباشرة من تل أبيب.. بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15عاماً

الجزائر: تحديد الأول من نوفمبر موعداً لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد

الجزائر: تحديد الأول من نوفمبر موعداً لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد

تونس: رئيس الوزراء المكلف يُعلن تشكيل حكومة تكنوقراط وتعيين وزير كفيف

تونس: رئيس الوزراء المكلف يُعلن تشكيل حكومة تكنوقراط وتعيين وزير كفيف

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح دراسية في تونس وموريتانيا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تونس وموريتانيا

قناة إسرائيلية: الجيش سيصعد هجماته ضد غزة إذا فشل العمادي بتحقيق الهدوء

قناة إسرائيلية: الجيش سيصعد هجماته ضد غزة إذا فشل العمادي بتحقيق الهدوء

كهرباء غزة: زيادة ساعات التيار الكهربائي مرهونة باجتماع السفير العمادي مع الاحتلال

كهرباء غزة: زيادة ساعات التيار الكهربائي مرهونة باجتماع السفير العمادي مع الاحتلال

(أونروا) تُعلّق خدماتها في قطاع غزة مؤقتاً بسبب فيروس (كورونا)

(أونروا) تُعلّق خدماتها في قطاع غزة مؤقتاً بسبب فيروس (كورونا)

الاقتصاد بغزة توضح آلية عمل المخابز وموزعي الغاز ومحطات مياه الشرب ومربي الدواجن

الاقتصاد بغزة توضح آلية عمل المخابز وموزعي الغاز ومحطات مياه الشرب ومربي الدواجن

شاهد: السفير العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان إلى قطاع غزة

شاهد: السفير العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان إلى قطاع غزة

أصحاب المولدات: سنُقلص الكهرباء بشكل غير ملحوظ ونغطي 80% من العجز بغزة

أصحاب المولدات: سنُقلص الكهرباء بشكل غير ملحوظ ونغطي 80% من العجز بغزة

وزير العدل يؤكد أهمية دور وعمل لجنة مواءمة التشريعات

وزير العدل يؤكد أهمية دور وعمل لجنة مواءمة التشريعات

منوعات

لماذا تتكرر لقاءات براد بيت وأنجلينا جولي سراَ؟

لماذا تتكرر لقاءات براد بيت وأنجلينا جولي سراَ؟

إصابة اليوتيوبر المصرية مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

إصابة اليوتيوبر المصرية مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

شاهد مسابقة رقص شرقي بين دانا حمدان بغرفة نومها ورانيا يوسف

شاهد مسابقة رقص شرقي بين دانا حمدان بغرفة نومها ورانيا يوسف

فنانة شهيرة: &#34;مش لاقية راجل يملى عيني&#34;

فنانة شهيرة: "مش لاقية راجل يملى عيني"

صورة: لن تصدّقوا كيف كان شكل (هازال كايا) قبل الشهرة

صورة: لن تصدّقوا كيف كان شكل (هازال كايا) قبل الشهرة

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تصرف غريب قامت به والدتها قبل وفاتها

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تصرف غريب قامت به والدتها قبل وفاتها

من هي الفنانة اللبنانية الوحيدة التي يتابعها محمد صلاح؟

من هي الفنانة اللبنانية الوحيدة التي يتابعها محمد صلاح؟

صور: مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ62 في جامايكا وتدخن (الماريغوانا)

صور: مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ62 في جامايكا وتدخن (الماريغوانا)

أمينة رزق تعرّضت لمحاولة قتل.. وتنكّرت بزي خادمة من أجل حبيبة يوسف وهبي

أمينة رزق تعرّضت لمحاولة قتل.. وتنكّرت بزي خادمة من أجل حبيبة يوسف وهبي

بفستان مكشوف.. نسرين طافش تلفت أنظار متابيعها بـ&#34;انوثتها&#34;

بفستان مكشوف.. نسرين طافش تلفت أنظار متابيعها بـ"انوثتها"

عربي

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

شاهد: الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

الحكومة السودانية تُعلن رسمياً موقفها من التطبيع مع إسرائيل

الحكومة السودانية تُعلن رسمياً موقفها من التطبيع مع إسرائيل

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في المنطقة ونحن مع حل الدولتين

العاهل الأردني: القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في المنطقة ونحن مع حل الدولتين

الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة