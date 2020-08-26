شؤون فلسطينية

سلامة معروف: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي

سلامة معروف: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إنه تم أخذ عينات عشوائية لـ 20 شخص من المتواجدين في مستشفى الشفاء، مشيراً إلى أن النتائج إيجابية خرجت لحالتين وهما لسيدتين في قسم الباطنة حريم وهما غير مرتبطتين بإصابات أمس.

وأضاف معروف، لإذاعة (الأقصى): "هذه الإصابات تنقل الواقع الوبائي الميداني بشكل يختلف تماماً عن الاحتمالات التي كانت تتابع منذ الأمس وهناك احتمالات جديدة في رسم خريطة الوباء".

وتابع معروف: "الإجراءات الحكومية والطبية تتم على قدم وساق ويتم التعامل مع الحالتين المصابتين واستجوابهما فيما يخص الحالات المخالطة لهما بشكل مباشر لإمكانية تحديد مصدر العدوى وكيف تم انتقال الفيروس لهم". 

وأكمل: "سيتم التحفظ على كل من كان متواجداً في مجمع الشفاء وسيتم أخذ عينات من الجميع واعتبار المستشفى مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي لحين التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس".

ونفى معروف الإشاعات التي يتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إخلاء مستشفى الشفاء، داعياً إياهم لضرورة توخي الدقة عند تناقل المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية، متابعاً: "الرهان في هذا الوقت على حالة الوعي لدى المواطنين وتحليهم بالمسؤولية المجتمعية وأخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم إصابتهم بالفيروس".

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