الصحة بغزة تُعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) داخل مجمع الشفاء الطبي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بمجمع الشفاء الطبي، وذلك من غير المحجورين داخل مراكز الحجر الصحي.



وقالت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تسجيل إصابابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة لسيدتين في قسم الباطنة بمجمع الشفاء الطبي، وغير مرتبطتين باصابات أمس".



وأضافت الوزارة: "لازال المجمع، يعمل ضمن حالة الطوارئ، ويجري اتخاذ إجراءات العزل والتقصي".









رام الله - دنيا الوطن