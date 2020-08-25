الجيش الإسرائيلي يُعلن عن حدث أمني على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن حدث أمني على الحدود مع لبنان، فيما لم يذكر تفاصيل هذا الحدث، مشيراً إلى أنه تم إغلاق بعض المحاور.



وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي حلق فوق بعض المناطق الحدودية مع لبنان، حيث أقدم الجيش على إطلاق قنابل مضيئة على الحدود بعد سماع دوي انفجارات بالمنطقة.



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن حدثاً أمنياً على الحدود الشمالية دفع جيش الاحتلال لإطلاق عشرات القنابل الضوئية على الحدود الشمالية، بعد سماع دوي إطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية، يتم فحص إمكانية حدوث تسلل، والجيش أعلن إغلاق بعض الشوارع والمحاور قرب الحدود مع لبنان.





رام الله - دنيا الوطن