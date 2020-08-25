شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تونس وموريتانيا

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في تونس وموريتانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الثلاثاء،
توفر منح دراسية في تونس وموريتانيا للعام الدراسي 2020 - 2021، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني؛ للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

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