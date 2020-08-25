مركز الإعلام الحكومي بغزة يُصدر بياناً بشأن آخر تطورات فيروس (كورونا)

قال مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، إن الجهات الحكومية تتابع مهامها في ضوء الإعلان عن حظر التجول، وفق السيناريوهات المقرة مسبقاً ضمن خطة العمل الحكومي في مواجهة الجائحة، وبناء على تطورات ومستجدات الأحداث الميدانية.



وأوضح المركز، وفق بيان صحفي، وقد أشرفت خلية الأزمة العليا على مجمل الخطوات، التي جرى اتخاذها منذ ليلة أمس، فيما تواصل انعقادها لاتخاذ القرارات المناسبة.



وأكد المركز، على أن الطواقم الفنية بوزارتي الصحة والداخلية باشرت مهام التقصي الوبائي؛ لتحديد خارطة انتشار الوباء، وتتبع مصدر العدوى، وحصر كافة المخالطين، واتخاذ الإجراءات الطبية مع المصابين.



وأضاف: "شملت هذه المهام، سحب وفحص عينات لمئات المخالطين المتواجدين بالمنطقة الجغرافية المحيطة بسكن الحالات المصابة، ونحن بانتظار خروج نتائج الفحص.



وتابع المركز: "نشيد بروح التعاون من المواطنين، وتفهمهم للإجراءات المتخذة والالتزام بها، وقد ظهر هذا جلياً في حرص المواطنين، وتواصلهم للإبلاغ عن مخالطتهم للحالات المصابة سواء عبر الرقم المجاني 103 ورقم (الواتس) الخاص بالخدمة 00970599503103 مما يساهم في جهود حصر الحالات المخالطة وحماية المجتمع".



وأكمل: "تقوم الطواقم الحكومية، بمتابعة توفر كافة السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضمان عدم التلاعب بالأسعار أو حدوث حالات احتكار، علماً أن خطة العمل ترتكز على إبقاء المرافق التي تقدم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين مفتوحة مثل: الصيدليات وموزعي الغاز والمخابز ومحطات تحلية المياه وغيرها، وذلك وفق الخطة التي تشرف عليها المؤسسات الحكومية ذات العلاقة".



وأضاف: "نجدد التحذير من التهاون خلال الساعات المقبلة، أو تراجع حالة الالتزام بالإجراءات، لاسيما ضرورة المكوث في المنازل للمواطنين، وعدم الخروج إلا للضرورة، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة الشخصية، مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على غسل اليدين والتباعد الجسدي".

رام الله - دنيا الوطن