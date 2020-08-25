(أونروا) تُعلّق خدماتها في قطاع غزة مؤقتاً بسبب فيروس (كورونا)

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشعيل اللاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، تعليق المنظمة الدولية خدماتها في قطاع غزة، باستثناء الرعاية الصحية الأولية الأساسية.





وأوضح أبو حسنة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن ذلك بشكل مؤقت؛ لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة مجتمع اللاجئين، وحتى إشعار آخر.



وأضاف أبو حسنة: "سيتم توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية من خلال التطبيب عن بعد في المراكز الصحية التابعة لـ (أونروا) ولهذا الغرض، يمكن التواصل عبر الخطوط الساخنة المجانية 1800444666 من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 مساءً".



وتابع: "يجري اتخاذ الترتيبات لتوصيل الأدوية المنقذة للحياة إلى المرضى، الذين يعانون من الأمراض غير المعدية، وللاستشارات المتعلقة بـ (كوفيد- 19)، نحث جميع المواطنين على الاتصال بالخط الساخن رقم 103 التابع لوزارة الصحة".



وأكمل أبو حسنة: "تم إغلاق جميع المدارس بناءً على تعليمات من وزارة التربية والتعليم، وتم إيقاف توزيع المساعدات الغذائية مؤقتًا، لحين تقييم الوضع، وإيجاد آلية آمنة لتوفيرها".

رام الله - دنيا الوطن