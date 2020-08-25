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شاهد: نتنياهو يُعلن إرسال أول بعثة أمنية للإمارات الاثنين المقبل

شاهد: نتنياهو يُعلن إرسال أول بعثة أمنية للإمارات الاثنين المقبل
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه أوعز لرئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات، بترأس بعثة إسرائيلية مختصة، ستغادر إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات يوم الاثنين.

وحسب مكتب نتنياهو، فإن ذلك من أجل دفع التطبيع بين البلدين قدماً، وذلك برفقة بعثة أمريكية، تضم كلاً من: روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجاريد كوشنير، كبير المستشارين للرئيس الأمريكي، وأفي بركوفيتش، المبعوث الخاص للمفاوضات الدولية.

 



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