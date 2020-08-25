الاقتصاد بغزة توضح آلية عمل المخابز وموزعي الغاز ومحطات مياه الشرب ومربي الدواجن

قال وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، رشدي وادي: إنه يتوجب على المواطنين عدم الهلع والخوف، خاصة وأن المواد الغذائية متوفرة في قطاع غزة لعدة شهور.





وأضاف وادي، وفق إذاعة (الأقصى): "المخزون السلعي لـ 22 سلعة أساسية متوفرة في السوق، وتم تزويد المخابز ومحطات المياه المحلاة تسهيلات، وأصدرنا لهم بطاقات للتنقل بين المناطق".





وتابع وادي: "تم الترتيب مع محطات موزعي الغاز بنقل أنابيب الغاز من المحطات إلى بيوت المواطنين، وفق إجراءات السلامة الصحية، وعلى مربي الدواجن الاتصال على رقم 109 لتسهيل حركتهم وخدمة المواطنين، وهناك إجراءات صارمة بحق من يرفع الأسعار".









وفي وقت سابق، أصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، رشدي وادي، قراراً بشأن حظر زيادة أسعار السلع دون موافقة الوزارة.





وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان أصدرته اليوم: إن قرار وكيل الوزارة، ينص على "يُحظر على التجار والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية والبائعين وأصحاب المصالح كافة، رفع سعر أي سلعة أو خدمة تزيد عن سعرها السائد في السوق قبل تاريخ 20/8/2020".





وذكر القرار أنه، يجب على أي تاجر الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني، لرفع سعر أي سلعة أو خدمة في حال رفع سعرها من المصدر المورد.





وشدد القرار، على أن كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القرار، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة، وعلى الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، والالتزام به من تاريخ صدوره.

رام الله - دنيا الوطن