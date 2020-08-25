أصحاب المولدات: سنُقلص الكهرباء بشكل غير ملحوظ ونغطي 80% من العجز بغزة



وقال الموسة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن غياب شركات الصيانة بسبب حظر التجول والمولدات القديمة منتهية الصلاحية ودائمة العطل، ستؤدي لتقليل ساعات التشغيل لاستمار المولد، وتغطية 80% من عجز الكهرباء.



وأضاف الموسة: "المولدات غير مهيأة، وهناك مولدات ستنتهي خلال أشهر، ونعمل على تخفيف ساعات الحمل على المولدات، خاصة أن بعضها لا يعمل، والصيانة ستكون لبعد حظر التجول".



الجدير ذكره، أن قطاع غزة يواجه أزمة كهرباء، حيث تمنع إسرائيل إدخال وقود لمحطة توليد الكهرباء، حيث تصل الكهرباء لمنازل المواطنين أربع ساعات فقط في اليوم.

خاص دنيا الوطنقال الناطق باسم رابطة أصحاب المولدات في قطاع غزة، حسام الموسة: إن ساعات وصل الكهرباء عبر المولدات، ستشهد تقليصاً غير ملحوظ، بسبب الإغلاق الراهن.