وزير العدل يؤكد أهمية دور وعمل لجنة مواءمة التشريعات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة على أهمية دور وعمل

لجنة مواءمة التشريعات التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء اثر انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، وذلك في مواءمة التشريعات الوطنية وتحديثها بما ينسجم مع المعاهدات والمواثيق الدولية، ومراجعة التشريعات المعمول بها، ومشاريع القوانين.



ورحب د. الشلالدة بالمقرر الجديد للجنة، الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية أ. أسعد يونس، موضحا أن لجنة مواءمة التشريعات ستعمل على تحديث خطة عملها للمرحلة المقبلة بما يتناسب مع الأولويات التشريعية، ومشيرا ان اللجنة تعمل بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص.



وناقش المجتمعون أبرز التحديات والإشكاليات في عمل لجنة المواءمة، ومناقشة مشروع نظام عمل اللجنة تمهيدا لإقراره والمصادقة عليه من مجلس الوزراء.