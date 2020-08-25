ملادينوف: طلبنا من إسرائيل إعادة ضخ الوقود لمحطة كهرباء غزة

أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بإعادة ضخ الوقود الممول من قطر لمحطة كهرباء قطاع غزة، وذلك عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) داخل القطاع.





وأوضح ملادينوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن ذلك من أجل المساعدة في منع حدوث أزمة صحية كبيرة، مضيفاً: "التوترات في قطاع غزة تتصاعد مرة أخرى نتيجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية، وقيام الجيش الاسرائيلي بقصف أهداف ومواقع في القطاع".



وتابع :" إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة تجاه التجمعات السكانية الاسرائيلية ينتهك القانون الدولي ويجب ان تتوقف على الفور، كما لا ينبغي ابدا استهداف الأطفال والمدارس من قبل أي طرف، كما يجب ألا يتعرض الأطفال للعنف".





وأكد ان التصعيد الأخير في قطاع غزة أظهر الحاجة الملحة الى تنفيذ حلول طويلة الأجل للقطاع، متابعاً: "هناك واجب أخلاقي لإنهاء جميع الانشطة العسكرية في غزة ، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ورفع الحصار الاسرائيلي ، لكن الحلول السياسية التي يقدمها القادة لا تلوح في الأفق".





وفيما يتعلق بأزمة أموال المقاصة ، قال ملادينوف إن الأمم المتحدة تشارك بعمق في الجهود المبذولة للتخفيف من العواقب الاقتصادية والانسانية لقرار السلطة الفلسطينية وقف كل التنسيق مع اسرائيل، رداً على مخطط الضم.



وأشار ملادينوف الى انشاء آلية تدعم نقل المرضى الذين يحتاجون الى العلاج الطبي خارج قطاع غزة، مشدداً على أن مسؤوليات الامم المتحدة يجب أن تكون محدودة ومحدودة زمنيا وليس مصممة لتحل محل أدوار ومسؤوليات السلطة الفلسطينية او الحكومة الاسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطن