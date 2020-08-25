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الحكومة السودانية تُعلن رسمياً موقفها من التطبيع مع إسرائيل

الحكومة السودانية تُعلن رسمياً موقفها من التطبيع مع إسرائيل
رئيس الحكومة السودانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، موقف حكومته الرسمي من التطبيع مع إسرائيل وتوقيع اتفاقية سلام مع تل أبيب، وذلك خلال لقاءه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال حمدوك، إن المرحلة الانتقالية يقودها تحالف بأجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال ولا تملك الحكومة تفويضاً للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل. 

وجاء في بيان وزارة الثقافة والإعلام بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسودان: "وحول الطلب الأمريكي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل أوضح رئيس الوزراء للوزير الأمريكي أن المرحلة الانتقالية في السودان يقودها تحالف عريض باجندة محددة لاستكمال عملية الانتقال وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد وصولا لقيام انتخابات حرة".

وتابع: "لا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا يتعدى هذه المهام للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل، وأن هذا الأمر يتم التقرير فيه بعد إكمال أجهزة الحكم الانتقالي". 

ودعا رئيس الوزراء الإدارة الأمريكية لضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل. 

من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم الإدارة الأمريكية للعملية الانتقالية في السودان كما أكد دعمهم لعملية السلام وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع، كما أبدى اهتماما بإجراءات حماية المدنيين في دارفور في المرحلة القادمة. 

يُذكر أن آخر زيارة أجراها وزير خارجية أمريكي للسودان كانت عام 2005، وقامت بها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك.  

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