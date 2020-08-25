الإعلام الإسرائيلي: العمادي وصل تل أبيب منذ ساعة وسيدخل غزة ليلاً

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي وصل إلى إسرائيل منذ حوالي ساعة.





وقال اليؤور ليفي: "وصل المبعوث القطري محمد العمادي إلى إسرائيل منذ حوالي ساعة، ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولين أمنيين إسرائيليين".





وأضاف ليفي: "سيدخل غزة في وقت لاحق الليلة عبر معبر إيريز، متسائلاً: "هل سيدخل بالمال، إذا نعم كم مقدار المال الذي يحمله؟ لا يوجد حتى الآن إجابة على ذلك".





الجدير ذكره، أن الحديث يدور عن وصول العمادي إلى قطاع غزة مساء اليوم وذلك لإدخال أموال المنحة القطرية وعقد لقاءات مع قيادات حماس والفصائل الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن