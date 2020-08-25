الحايك يدعو لرفع الإغلاق عن غزة وتوفير مستلزمات مكافحة فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين في قطاع غزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضرورة التدخل العاجل لرفع الاغلاق الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوعين، وتوفير مستلزمات مكافحة فيروس كورونا مع اكتشاف اولى الحالات في أوساط السكان الغير محجورين .



وقال الحايك في تصريح صحفي "من الوهم الاعتقاد بإمكانية إدارة مثل هذا الوضع من تفشي لفيروس كورونا في مكان مغلق كما هو الحال في قطاع غزة، حيث أن هناك نقص كبير في الأدوية والمواد الأساسية واحتياجات الكهرباء والماء".



وأضاف الحايك أن استمرار حالة الاغلاق والتهاون مع أزمة فيروس كورونا وعدم وجود تعاون دولي ومحلي سيكون قاسياً على غزة اقتصادياً وانسانياً ، لاسيما وأن القطاع يعاني اكتظاظاً سكانياً هو الأعلى في العالم.



وأكد على أهمية تظافر الجهود المحلية والدولية للعمل على توفير كافة المستلزمات اللازمة للتعامل مع الفيروس، ومنع تفشيه في أوساط سكان القطاع، الذين يفتقرون للكثير من وسائل الأمن والسلامة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي، وتشديد حالة الاغلاق على حركة إدخال المواد الأساسية والمستلزمات الحياتية.



ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى ممارسة ضغوط حقيقية من أجل السماح بإدخال جميع الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورونا.



وثمن الحايك الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارتي الصحة والداخلية والمؤسسات الرسمية والخاصة لمنع تفشي وباء كورونا عبر الاعلان عن حظر التجوال في القطاع، وإغلاق المؤسسات التعليمية والدينية وغيرها من الهيئات الأخرى.



