مباشر | كيف بدت غزة في اليوم الأول لحظر التجول؟

شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع اشتية بوزير الخارجية البريطاني في رام الله

تفاصيل اجتماع اشتية بوزير الخارجية البريطاني في رام الله
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، المستجدات السياسية والدعم البريطاني لفلسطين، وذلك اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي.

وقال رئيس الوزراء في تصريح صحفي مشترك عقب الاجتماع: "نرحب بالوزير راب في أول زيارة له للأراضي الفلسطينية منذ تسلم منصبه، ونتمنى ان يكون الاعتراف بدولة فلسطين على طاولة هذه الحكومة، آملين من الوزير أن يدفع بهذا الاتجاه".

وأضاف اشتية: "الاجتماع كان إيجابيا وبناء، أوضحنا للوزير ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن عقلها مفتوح للبدء في مسار سياسي على أسس واضحة، وعلى أرضية الشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن الفلسطينيين هم المستفيد الرئيسي من أي عملية سلام جدية".

وتابع رئيس الوزراء: "تحدثنا عن المساعدات البريطانية للشعب الفلسطيني، نتقدم بالشكر إلى معالي الوزير والفريق الذي يعمل معه على كل ما تقدمه بريطانيا، كما تحدثنا عن تجربتنا في معالجة القضايا المتعلقة بكورونا".

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني: "حظيت اليوم باجتماعين إيجابيين جدا مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، قمت بحث الأصدقاء الفلسطينيين على ضرورة النظر في إعادة الحديث مع الحكومة الإسرائيلية في ظل حقيقة أن الضم قد تم تأجيله، وهذا ما تم تأكيده في اجتماعات عقدتها اليوم مع الجانب الإسرائيلي".

وأضاف راب: "بريطانيا ستبقى ملتزمة بحل الدولتين المتفاوض عليه بين الجانبين، كحل واقعي وقابل للتطبيق، لتحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

واشاد راب بالإدارة الفاعلة لرئيس الوزراء وفريقه لأزمة تفشي فيروس كورونا، كما أعلن عن تقديم حزمة مساعدات بريطانية بقيمة 2.7 مليون يورو لدعم فلسطين في مواجهة تحدي كورونا.

أخبار ذات صلة

الإعلام الإسرائيلي: العمادي وصل تل أبيب منذ ساعة وسيدخل غزة ليلاً

الإعلام الإسرائيلي: العمادي وصل تل أبيب منذ ساعة وسيدخل غزة ليلاً

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية طعن بتل آبيب وقعت قبل عشرة أيام

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية طعن بتل آبيب وقعت قبل عشرة أيام

أبناء القوقا: سنقاتل على الجبهتين ضد (كورونا) وضد الاحتلال

أبناء القوقا: سنقاتل على الجبهتين ضد (كورونا) وضد الاحتلال

الداخلية بغزة: حظر التجول قابل للتمديد ونتعامل مع احتمالات مفتوحة لمواجهة (كورونا)

الداخلية بغزة: حظر التجول قابل للتمديد ونتعامل مع احتمالات مفتوحة لمواجهة (كورونا)

ياسر خلف: استمرار تجاهل الاحتلال بتنفيذ إجراءات كسر الحصار لن يولد إلا الانفجار

ياسر خلف: استمرار تجاهل الاحتلال بتنفيذ إجراءات كسر الحصار لن يولد إلا الانفجار

الصحة بغزة: القطاع دخل مرحلة جديدة هي الأخطر منذ بداية جائحة (كورونا)

الصحة بغزة: القطاع دخل مرحلة جديدة هي الأخطر منذ بداية جائحة (كورونا)

الحركي الطبي يعلن عن تفعيل الاستشارة الطبية المجانية عن طريق الجوال

الحركي الطبي يعلن عن تفعيل الاستشارة الطبية المجانية عن طريق الجوال

الاقتصاد بغزة تنشر أسعار الخضروات والدجاج

الاقتصاد بغزة تنشر أسعار الخضروات والدجاج

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الحايك يدعو لرفع الإغلاق عن غزة وتوفير مستلزمات مكافحة فيروس (كورونا)

الحايك يدعو لرفع الإغلاق عن غزة وتوفير مستلزمات مكافحة فيروس (كورونا)

الحركي الطبي يعلن عن تفعيل الاستشارة الطبية المجانية عن طريق الجوال

الحركي الطبي يعلن عن تفعيل الاستشارة الطبية المجانية عن طريق الجوال

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في المنية جنوب شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في المنية جنوب شرق بيت لحم

الصحة بغزة تطالب المواطنين بعدم التحرك إلا للضرورة القصوى

الصحة بغزة تطالب المواطنين بعدم التحرك إلا للضرورة القصوى

الاقتصاد بغزة: تسجيل 15 محضر مخالفة للمتلاعبين في أسعار الخضار

الاقتصاد بغزة: تسجيل 15 محضر مخالفة للمتلاعبين في أسعار الخضار

الصحة بغزة تصدر تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس (كورونا) بالقطاع

الصحة بغزة تصدر تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس (كورونا) بالقطاع

المطران حنا: نناشد القيادة الفلسطينية بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين

المطران حنا: نناشد القيادة الفلسطينية بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الخارجية البريطاني في رام الله

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الخارجية البريطاني في رام الله

منوعات

لماذا تتكرر لقاءات براد بيت وأنجلينا جولي سراَ؟

لماذا تتكرر لقاءات براد بيت وأنجلينا جولي سراَ؟

إصابة اليوتيوبر المصرية مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

إصابة اليوتيوبر المصرية مي عبدالرحمن بجلطة في الرئة

شاهد مسابقة رقص شرقي بين دانا حمدان بغرفة نومها ورانيا يوسف

شاهد مسابقة رقص شرقي بين دانا حمدان بغرفة نومها ورانيا يوسف

فنانة شهيرة: &#34;مش لاقية راجل يملى عيني&#34;

فنانة شهيرة: "مش لاقية راجل يملى عيني"

صورة: لن تصدّقوا كيف كان شكل (هازال كايا) قبل الشهرة

صورة: لن تصدّقوا كيف كان شكل (هازال كايا) قبل الشهرة

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تصرف غريب قامت به والدتها قبل وفاتها

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تصرف غريب قامت به والدتها قبل وفاتها

من هي الفنانة اللبنانية الوحيدة التي يتابعها محمد صلاح؟

من هي الفنانة اللبنانية الوحيدة التي يتابعها محمد صلاح؟

صور: مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ62 في جامايكا وتدخن (الماريغوانا)

صور: مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ62 في جامايكا وتدخن (الماريغوانا)

أمينة رزق تعرّضت لمحاولة قتل.. وتنكّرت بزي خادمة من أجل حبيبة يوسف وهبي

أمينة رزق تعرّضت لمحاولة قتل.. وتنكّرت بزي خادمة من أجل حبيبة يوسف وهبي

بفستان مكشوف.. نسرين طافش تلفت أنظار متابيعها بـ&#34;انوثتها&#34;

بفستان مكشوف.. نسرين طافش تلفت أنظار متابيعها بـ"انوثتها"

عربي

الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأردن: عزل مدينة سحاب لحين استقرار حالتها الوبائية

الأردن: عزل مدينة سحاب لحين استقرار حالتها الوبائية

برحلة مباشرة من تل أبيب.. بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15عاماً

برحلة مباشرة من تل أبيب.. بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15عاماً

الجزائر: تحديد الأول من نوفمبر موعداً لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد

الجزائر: تحديد الأول من نوفمبر موعداً لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد