جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية طعن بتل آبيب وقعت قبل عشرة أيام

وقالت القناة، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، علمت أن خلفية حادثة الطعن أمنية، وأخفت عن الجمهور الخبر، ومنعت نشر تفاصيلها.



وأضافت أن الشخص الذي تم طعنه، أصيب بجروح خطيرة، وخضع لعملية جراحية صعبة، وأن المنفذ صرخ عليه قبل طعنه.







رام الله - دنيا الوطنكشف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن عملية طعن أصيب فيها إسرائيلي بجراح خطيرة قبل 10 أيام في "تل آبيب"، حيث سمحت الرقابة الإسرائيلية بكشف النقاب عن إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة في العملية بينما أعلن في حينها عن العملية حدثًا جنائيًا.وقالت مواقع إسرائيلية، إن جهاز الشاباك اعتقل بالتعاون مع جيش الاحتلال فلسطينيًا من جنين بتهمة تنفيذ العملية داخل موقع بناء في مدينة راس العين قرب "تل أبيب"، في الخامس عشر من أغسطس/ آب الجاري.كما اعتقل "الشاباك" ثلاثة فلسطينيين آخرين بزعم التستر على العملية والمساعدة، وذلك بعد كشف قناة إسرائيلية النقاب عن وقوع عملية طعن أمنية، في "تل آبيب" قبل عشرة أيام، بدون نشر تفاصيلها.