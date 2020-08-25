أبناء القوقا: سنقاتل على الجبهتين ضد (كورونا) وضد الاحتلال

أصدرت وحدات أبناء القوقا، اليوم الثلاثاء، بيان صحفي مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



نعاهد الله ثم نعاهد أبناء شعبنا ، أننا سنقاتل على جبهتين ... - سنتحدى الفايروس- سنكمل معركة صاعقة الثأربإذن الله تعالى.



ونقول للصهاينة المحتلين لن نعاني وحدنا ولن تتوقف محرقة الغلاف حتى نيل مطالب شعبنا ونؤكد أن وحداتنا في الميدان والحرائق في الغلاف إنتظرونا اليوم بالصوت والصورة.











رام الله - دنيا الوطن