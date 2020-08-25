ياسر خلف: استمرار تجاهل الاحتلال بتنفيذ إجراءات كسر الحصار لن يولد إلا الانفجار

ياسر خلف

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خاص دنيا الوطن

أكد ياسر خلف، الناطق باسم حركة الأحرار، أن الاحتلال من يتحمل تداعيات تفاقم الوضع في غزة، وخاصة في ظل اكتشاف حالات مصابة بفيروس (كورونا)، لافتا إلى أن استمرار تجاهله ومماطلته في تنفيذ إجراءات كسر الحصار، لن يولد إلا الانفجار.



ودعا حلف في تصريح خاص لدنيا الوطن، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، للتحرك العاجل لتحمل مسؤولياتهم جميعا للوقوف على خطورة الوضع في غزة والضغط لإنهاء الحصار وتوفير المستلزمات اللازمة لمواجهة وباء (كورونا).



وقال: "المقاومة التي وجدت من أجل حماية شعبنا والدفاع عنه لن تتوانى ولو للحظة في التحرك عبر كل الأشكال واستخدام كل الوسائل لتحقيق ذلك وللضغط لكسر الحصار والتصدي ومواجهة جائحة كورونا".



وأضاف خلف: "عندما تقول المقاومة بأنها ستأخذ من الاحتلال ما يلزم لحماية شعبنا من كورونا خاوة فعلى الاحتلال التقاط هذه الرسالة وأخذها على محمل الجد".