الصحة بغزة: القطاع دخل مرحلة جديدة هي الأخطر منذ بداية جائحة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن قطاع غزة دخل مرحلة جديدة هي الأخطر منذ بداية الجائحة ونهيب بالمواطنين الحيطة والحذر والالتزام التام باجراءات الوقاية دون تراخي فالجميع على مستوى واحد في المسئولية من أجل سلامته وسلامة المجتمع.

وأضاف القدرة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية اتخذت اجراءات مشددة منذ بداية جائحة كورونا واعدت خطة واضحة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، وعملنا على محاربة الوباء وتأخير دخوله الى قطاع غزة بكافة السبل ولم نغفل لحظة واحدة اننا سنواجه سيناريو اكتشاف حالات داخل قطاع غزة".وتابع القدرة: "ضاعفنا جهدنا وتدريباتنا واجرينا المناورات سلفاً للتعامل مع كافة السيناريوهات لذا تعاملنا مع الحدث وفق الخطة المعتمدة دون ارباك، والتواصل المستمر مع مستشفيات الوطن وفر المعلومات حول تسجيل اصابة السيدة في مستشفى المقاصد والبدء فوراً باجراءات مشددة مع العائلة والمجموعة الاولى من المخالطين واكتشاف أربع اصابات من بينهم في منطقة المغازي".واستكمل القدرة: "الطواقم الطبية المختصة لازالت تجري التقصي الوبائي للتعرف على مصدر الاصابات وحجم المخالطين، والمختبر المركزي يعمل على مدار الساعة لاتمام فحص العينات المخبرية من المخالطين وحالات الاشتباه وسيعطي تصور ادق على الحالة الوبائية في القطاع".وقال القدرة: "بدأنا العمل بخطة الطوارئ في كافة مرافق القطاع الصحي ووقف العمليات المجدولة والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الأولية، وتم اصدار قرار بمنع زيارة المرضى في المستشفيات وعدم وجود اكثر من مرافق واحد مع كل مريض منوم في الأقسام الداخلية وعدم التوجه لأقسام الطوارئ إلا للحالات الطارئة فقط".وأضاف القدرة: "لجان الطوارئ الصحية والحكومية ولجان المحافظات في حال انعقاد دائم على مدار الساعة لمتابعة التطورات والاجراءات لمواجهة الجائحة، وكافة المؤسسات الصحية الأهلية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين شركاء في الخطة الصحية لمواجهة الجائحة ويوجد تنسيق عالى المستوى لترتيب وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين".