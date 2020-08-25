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شؤون فلسطينية

الحركي الطبي يعلن عن تفعيل الاستشارة الطبية المجانية عن طريق الجوال

الحركي الطبي يعلن عن تفعيل الاستشارة الطبية المجانية عن طريق الجوال
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الحركي الطبي اقليم غرب غزة، اليوم الثلاثاء، عن حالة الاستنفار في صفوف أعضاء المكتب بعد تشخيص بعض حالات جائحة كورونا بالمحافظات الجنوبية.

وأعلن الحركي الطبي عن تفعيل الاستشارة الطبية المجانية عن طريق الجوال أو الرسائل الصوتية والكتابية على تطبيق الواتس أب. في حملة أطباء من أجل الوطن حسب تصريح للدكتور محمد زغبر أمين سر المكتب الطبي في اقليم غرب غزة وصل دنيا الوطن.

وناشد المكتب المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وتمنى السلامة لأبناء الشعب الفلسطيني.

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