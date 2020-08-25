العاهل الأردني: القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في المنطقة ونحن مع حل الدولتين

القمة الثلاثية

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رام الله - دنيا الوطن

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء: "إن القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في المنطقة ونحن باستمرار مع حل الدولتين".



وأضاف، الملك عبدالله، في افتتاح القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق: "الأحداث المتسارعة في منطقتنا والتدخل من بعض الأطراف الخارجية تستدعي التنسيق الوثيق"، مؤكداً، "أن الأمن الغذائي سيكون أكبر تحدّ في عام 2021 ويستدعي توحيد جهودنا".



وبدأت، بمطار الملكة علياء، بالعاصمة الأردنية، عمان، أعمال القمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق، في ظل إجراءات صحية مشددة بعد إصابة وزير الاتصالات العراقي بفيروس كورونا المستجد إثر وصوله إلى الأردن تحضيرا للقاء.



وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، في تصريحات نقلتها وكالة (بترا): "إن نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي، أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا والتي أجريت له في الأردن إيجابية"، لدى وصوله في زيارة رسمية لعمان الجمعة.



وسيبحث العاهل الأردني الملك، عبدالله الثاني، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى جانب القضايا السياسية، عددا من ملفات التعاون الاقتصادية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.