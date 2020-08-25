الخارجية الأمريكية: استضافة تركيا لاثنين من قادة حماس سيؤدي لعزلها عن المجتمع الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، معارضتها "الشديدة" لإستضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاثنين من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وقالت الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تعارض بشدة استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاثنين من قادة حماس في إسطنبول السبت الماضي"، مضيفةً: "المسؤولون الذين استضافهم أردوغان إرهابيون عالميون"، على حد وصفها.



وأشارت إلى أن "تواصل أردوغان المستمر مع حماس لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني"، معربة عن قلقها من علاقة تركيا على أعلى المستويات مع (حماس).



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقبل، السبت الماضي، في قصر وحيد الدين بإسطنبول، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والوفد المرافق له.



وذكرت حركة (حماس)، في بيان صحفي، بأن "الزيارة تأتي في إطار متابعة شؤون الحركة والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الخارج".