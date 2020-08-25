شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في المنية جنوب شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في المنية جنوب شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزلين لشقيقين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وافاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اخطرت الشقيقين يوسف وشادي موسى جبارين بهدم منزليهما المأهولين منذ ست سنوات، والبالغ مساحة كل منهما نحو 200 متر مربع، بالهدم، بحجة عدم الترخيص.

واشار كوازبة الى أن القرية تتعرض على مدار الأشهر الماضية الى هجمة استيطانية، كان آخرها تسليم اخطارات اسرائيلية بوقف البناء لمنزلين قيد الانشاء.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أخطرت، اليوم، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيدا لإغلاقه.

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