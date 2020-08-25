الصحة بغزة تطالب المواطنين بعد التحرك إلا للضرورة القصوى





وأوضحت أنها تتابع مع وزارة الداخلية وعبر مباحث كورونا التزام المواطنين باجراءات الوقاية عند التحرك الطارئ وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني مع المخالفين.



وشهدت شوارع وأحياء قطاع غزة، حالة حظر التجوال الكامل بعد قرار الأجهزة الحكومية فرض الحظر في أعقاب تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة في غزة تنويها للمواطنين قالت فيه يمنع تحرك المواطنين الا للضرورة القصوى فقط وعند الاضطرار للتحرك لامر طارئ يتجوب ارتداء الكمامة والالتزام باجراءات الوقاية والسلامة.