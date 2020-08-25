الاقتصاد بغزة: تسجيل 15 محضر مخالفة للمتلاعبين في أسعار الخضار

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، "عبد الفتاح أبو موسى"، أن طواقم الوزارة شرعت منذ ليلة البارحة بالانتشار في المحال التجارية ومراقبة الأسعار، وقامت بضبط بعض المخالفين.



ولفت إلى أنه جرى تسجيل قرابة 15 محضر مخالفة، لمن تلاعب في أسعار الخضروات، مشيرا إلى أنه سيجري احالتهم للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات بحقهم وفق (الراي)



وشددّ أبوموسى، على وجود إجراءات مشددة وقاسية تجاه من يتلاعب بالأسعار، ستصل إلى حد الحبس والغرامة.



ونوه إلى أنه ما قررت لجان الطوارئ، فتح المخابز والسوبرماركات، فإنها ستعمل بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وباتخاذ إجراءات التباعد ولبس الكمامة لكل مواطن واستخدام المعقمات.