الصحة بغزة تصدر تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس (كورونا) بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا المستجد في القطاع ، مؤكدة ان عدد الحالات المؤكدة بلغ 114 حالة ، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 72 حالة.وبحسب تقرير الصحة، فإن عدد الحالات النشطة بلغ 41 حالة ، منها 4 داخل المجتمع ، و37 حالة من العائدين ، فيما سجل القطاع حالة وفاة واحدة فقط.وقالت الصحة :" تم إجراء 558 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، حيث تم تسجيل 4 اصابات داخل المجتمع وحالة واحدة من العائدين ، مبينة ان اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبه بلغ 17447 عينة ، منها 17333 عينة سلبية ، و114 عينة ايجابية.وأوضحت صحة غزة ان عدد النزلاء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص بلغ 2239 حالة ، لم ظهر عليها أعراض المرض ووزعت أعداد العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون كالتالي.