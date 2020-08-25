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الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة

الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد اليوم الثلاثاء، مرسوماً يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويشغل عرنوس منصب رئيس الوزراء المكلف منذ 11/6/2020 حين صدر مرسوم بإعفاء نظيره السابق عماد خميس وتكليفه بالمنصب.

 وحمل عرنوس عدة حقائب وزارية، منذ 2013 كانت آخرها وزارة "الموارد المائية"، وحسب صفحة رئاسة مجلس الوزراء السورية فإن عرنوس، من مواليد إدلب عام 1953، وتخرج في كلية الهندسة المدنية بجامعة حلب عام 1978، فيما تسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992-2002، ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004.

كما كان مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 وحتى 2009، وعين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 وحتى 2011.

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