المطران حنا: تشديد الحصار على قطاع غزة قد يُؤدي لكارثة إنسانية غير مسبوقة



وأكد أننا نلتفت إلى كل الأحرار في عالمنا، بضرورة أن يقفوا إلى جانب غزة المحاصرة، والى جانب كافة أبناء شعبنا في هذه الأرض المقدسة، هذا الشعب الذي يعاني من الاحتلال، ويعاني من المؤامرات والمشاريع الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن هنالك تشديداً للحصار على أهلنا في قطاع غزة، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة، ولذلك فإنه بالوقت الذي نعرب فيه عن تعاطفنا وتضامننا مع أهلنا بغزة المحاصرة، فإننا نناشد المؤسسات الحقوقية والهيئات الإنسانية بضرورة العمل على وقف هذا الحصار، الذي أدى ويؤدي إلى كثير من المآسي الإنسانية بحق أبناء شعبنا هناك.وأضاف أننا من القدس نبعث برسالة الأخوة والتضامن والتعاطف والوقوف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة، خاصة في ظل هذه الأوضاع المأساوية، وفي ظل تشديد الحصار، والذي نتائجه سوف تكون كارثية من النواحي الإنسانية والاجتماعية والمعيشية.