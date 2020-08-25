شؤون فلسطينية

"الخارجية" تعلن إعادة فتح التسجيل الالكتروني للطلبة الراغبين بالالتحاق بدراستهم خارج الوطن

"الخارجية" تعلن إعادة فتح التسجيل الالكتروني للطلبة الراغبين بالالتحاق بدراستهم خارج الوطن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح التسجيل الالكتروني للطلبة الراغبين في الالتحاق بدراستهم خارج الوطن للذين لم يسجلوا في المرة السابقة، وذلك على الرابط الالكتروني: www.mofa.pna.ps/students

وأشارت الى أن المنصة تفتح للتسجيل ابتداء من الثانية عشرة ظهر هذا اليوم، وحتى الساعة 12 من ظهر يوم السبت الموافق 5/9/2020.

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