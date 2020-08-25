الخضري يدعو لتسيير قوافل طبية وإمدادات وقود لمحطة توليد الكهرباء لمواجهة جائحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على ضرورة فتح معبر (كرم أبو سالم) على مدار الساعة؛ لاستقبال إمدادات الوقود ومستلزمات مواجهة جائحة

(كورونا)، وكل ما يلزم غزة في هذه المرحلة الحرجة، تفادياً لمزيد من المعاناة التي يصعب مواجهتها في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق.



وشدد الخضري في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن منظمة الصحة العالمية، مُطالبة بالعمل على إدخال مستلزمات الفحص والوقاية، وبكميات كافية؛ لمواجهة هذه الجائحة.



وقال: "مؤسسات الهلال والصليب الأحمر، مُطالبة هي الأخرى بالعمل الفوري على تزويد غزة بالاحتياجات الطبية والإنسانية، والعمل الفوري على توفير أجهزة التنفس بشكل كافٍ وعاجل لمواجهة الأزمة، والحفاظ على حياة المواطنين".



وأكد الخضري، أن جائحة (كورونا) تدخل غزة في أصعب الظروف الإنسانية والصحية والبيئة في ظل تشديد الاحتلال للحصار والإغلاق، وإغلاق معبر (كرم أبو سالم) لأسبوعين ومنع دخول المستلزمات الأساسية والإنسانية والوقود.



وتساءل الخضري "كيف لغزة التي يعيش أكثر من 80% من سكانها تحت خط الفقر، ومعدل دخل الفرد اليومي 2 دولار، وواقع صحي منهك ومنهار، وكهرباء بالكاد تصل المواطنين 3 ساعات يومياً، أن تواجه جائحة أنهكت دولاً عظمى".



وأشار إلى أن المستشفيات وغرف العناية المركزة، تعاني في ظل نقص الإمكانيات، ومؤخراً زيادة ساعات قطع الكهرباء عليها لتصل لنحو 20 ساعة يومياً.



وشدد الخضري على أن مساندة غزة والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة للوصول لحقوقها المشروعة، ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وقبل فقدان السيطرة على الأمور".



وقال الخضري: "هذا الحصار باعتباره أحد أشكال العدوان مس حياة كل إنسان في غزة، حيث أنه ممنهج ويستهدف كل تفاصيل الحياة الصحية والاقتصاد والتجارة والزراعة والبيئة والصناعة، وكذلك حصول المواطن على حقوقه الأساسية من مياه وكهرباء وتعليم وغيرها".