عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية، أن 90 مستوطنًا، اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته، ونظموا جولات استفزازية.



كما وأمنت شرطة الاحتلال، الحماية لهم منذ لحظة اقتحامهم من باب المغاربة، وحتى باب السلسلة، كمّا أمّنتهم خلال أدائهم صلواتهم وطقوسهم التوراتية.



وأشارت المصادر في دائرة الأوقاف، إلى أن شرطة الاحتلال، واصلت فرض قيودها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت بعض الهويات الشخصية عند بواباته.