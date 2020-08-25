حماس تنعى أربعة شهداء من (سرايا القدس) استشهدوا بانفجار شرقي الشجاعية



وقالت: إن رحيلهم خسارة لمشروع المقاومة والتحرير، لكنّ عزاءنا أنهم قضوا في سبيل الله، ولأجل فلسطين.



وأكدت حماس، أنّ خلفهم رجالاً عظاماً من أبناء الجهاد والسرايا والقسام، وكل أذرع المقاومة، سيواصلون الطريق حتى يأذن الله سبحانه بالنصر والتحرير.



وارتقى يوم أمس، أربعة شهداء في انفجار شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة، وهم الشهيد إياد جمال الجدي (42 عاماً)، والشهيد معتز عامر المبيض(29 عاماً)، والشهيد يعقوب منذر زيدية (25 عاماً)، والشهيد يحيى فريد المبيض (23 عاما).



وتقدمت الحركة في بيان صحفي، وصل"دنيا الوطن" نسخة عنه، من ذوي الشهداء، ومن الأشقاء في قيادة حركة الجهاد الإسلامي وكوادرها، وفي مقدمتهم الأمين العام للحركة، زياد النخالة، ومن عموم شعبنا بالتعزية الخالصة، والمواساة الصادقة.