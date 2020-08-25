الأردن: عزل مدينة سحاب لحين استقرار حالتها الوبائية





ويبدأ العزل اعتباراً من الساعة 12 ظهراً من اليوم الثلاثاء، 25 آب/ أغسطس 2020، إلى حين استقرار الحالة الوبائية في المدينة، وفق ما نقل موقع صحيفة (الغد).



وأضاف العضايلة: ستكون ساعات الحظر داخل مدينة سحاب خلال تنفيذ العزل من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، مضيفاً أنه خلال عزل مدينة سحاب، سيتم إغلاق المرافق التعليمية، والأسواق الشعبية والمتنزهات والمساجد.



وتابع الوزير، أنه ستستمر مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية في سحاب بالعمل، ويسمح بالدخول والخروج إلى المدينة الصناعية وفق آلية مرورية، توفر مساراً يضمن عدم المرور بمدينة سحاب، وستوضح خلية أزمة (كورونا) في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الخطة المرورية التفصيلية لاحقاً.



وقال العضايلة، سوف يُمنع على سكان مدينة سحاب الدخول والخروج من وإلى المدينة الصناعية.



وفي نفس السياق، أضاف العضايلة، أنه سوف يتم إغلاق أي مصنع يسجل فيه حالات إصابة، ولايطبق البروتوكول الصحي لاحتواء الإصابات، والذي تم إعداده لهذا السيناريو.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة مساء الاثنين، إنه في ضوء ارتفاع حالات الإصابة المسجلة في مدينة سحاب، وبتوصية من وزير الصحة، سيتم عزل مدينة سحاب عن باقي مناطق المملكة.