حنا: القضية الفلسطينية ليست سلعة معروضة للبيع في مزاد علني

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن القضية الفلسطينية ليست سلعة معروضة للبيع في مزاد علني، كما يظن البعض، ولا يحق لأية جهة أن تفرط بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية هي قضية شعب حي يعشق الحرية والكرامة، والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام.



وأكد المطران أن القضية الفلسطينية هي قضية كافة الاحرار في عالمنا وفي وطننا العربي اما اولئك الذين فقدوا صوابهم وبوصلتهم فهو امر طبيعي الا يعتبروا هذه القضية قضيتهم على امل ان يعودوا الى رشدهم ويصوبوا بوصلتهم لكي تكون في الاتجاه الصحيح.



وأضاف: لن نحرض ولن نسيء لاولئك الذين يقولون بأن القضية الفلسطينية لا تخصهم بل من واجبنا ان ندعو من اجل هدايتهم وعودتهم الى الطريق القويم لكي يكتشفوا بأن لا كرامة لهم ولاي عربي ولاي انسان حر في هذا العالم بدون ان تتحقق العدالة المغيبة في فلسطين الارض المقدسة.



وأوضح أن كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية سوف تفشل لان الفلسطينيون يقفون لها بالمرصاد ولكن هذا يحتاج ايضا الى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بشكل جذري وتوحيد الصفوف لكي نكون اقوياء في مواجهتنا للعواصف والمؤامرات والمشاريع المشبوهة لا سيما (صفقة القرن) والتي هدفها تصفية اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث.



وختم المطران حنا حديثه: "اذا ما كان هنالك بعض العرب الذين تخلوا عن واجباتهم تجاه القضية الفلسطينية او يعتبرون هذه القضية عبئا عليهم او بعضهم يدعي انها لا تخصهم فهذا لن يؤثر على الفلسطينيين اطلاقا فهذه القضية هي قضيتنا بالدرجة الاولى وقضية كل انسان حر عنده قيم انسانية واخلاقية وروحية نبيلة".