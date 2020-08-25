برحلة مباشرة من تل أبيب.. بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان منذ 15عاماً

وصل وزيرالخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى الخرطوم على متن أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى السودان، ليصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور السودان، منذ 15 عاماً.



وأعلن بومبيو اليوم، أنه استقل أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان، ضمن جولة يقوم بها في الشرق الأوسط، عقب التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وتل أبيب.



وقال في تغريدة على حسابه في موقع (تويتر): "يسعدني أن أعلن أننا على متن أول رحلة رسمية دون توقف من إسرائيل إلى السودان".



من المقرر، أن يلتقي الوزير الأمريكي، برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل، وفقاً لبيان صدر عن الخارجية الأمريكية.



عقب ذلك يسافر بومبيو إلى المنامة، للقاء ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويختتم رحلته في الإمارات، حيث يلتقي مع نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.



وكانت أول مرة تعبر فيها طائرة إسرائيلية فوق الأجواء السودانية في شباط/ فبراير 2020 ولكن لم تسمح لطائرات قادمة من إسرائيل بالهبوط على أرضها، وجاء ذلك بعد بعد أقل من أسبوعين على لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، واتفاقهما على العمل من أجل تطبيع العلاقات.



وكانت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، قد ذكرت أن البرهان، أبلغ نتنياهو، خلال لقائهما في مدينة عنتيبي الأوغندية، أن بلاده ستسمح بمرور الطائرات الإسرائيلية في أجوائها، باستثناء طائرات شركة "العال" (الناقل الوطني الإسرائيلي).

رام الله - دنيا الوطن