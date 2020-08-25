الاحتلال يخطر بتجريف شارع في بيت لحم تمهيداً لإغلاقه

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيداً لإغلاقه.



وأفاد نائب رئيس المجلس القروي، أحمد غزال، أن سلطات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت رئيس المجلس القروي السابق حسين غزال، إخطاراً بتجريف شارع فرعي، يوصل لأكثر من عشرة منازل بالمنطقة وإغلاقه.



وأشار غزال إلى أن الشارع، قد جرى شقه وتعبيده عام 2007، لخدمة المواطنين.



وتقع قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم ويسكنها حوالي 800 نسمة، وتحدها مستوطنتان مقامتان على أرضها شرقاً هما: (معالي عاموس) و(آفي مناحيم)، ونصف مساحة القرية الواقعة على 2 كيلو متر مربع، تم الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.



وتفتقر القرية لخدمات المواصلات، وشبكة كهرباء، وعيادة صحية، وهو ما دفع مؤسسات القرية، لدعوة كافة الجهات لدعم صمود السكان بوجه مخططات استيطانية، ستبتلع مئات الدونمات.



وتبلغ مساحة القرية الإجمالية (133,278) دونماً منها (00 88,7) دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، ونهبت المستوطنات من أراضي القرية (2201) دونماً.



وتشكل المساحة العمرانية لقرية كيسان نسبة ضئيلة من المساحة الكلية، حيث يمنع البناء فيها أو استصلاحها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح خاص من الاحتلال.



وتعرضت القرية لسلب المئات من الدونمات لبناء وتوسيع البؤر الاستيطانية عدا عن شق طرق التفافية مثل الشارع رقم 90 ورقم 3698 بطول 16.1 كيلومتر، إضافة إلى 428 دونما لإقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية غرب مستوطنة (شاليم).



وعند الانتهاء من جدار الضم والتوسع العنصري، سيسلب 87344 من أراضي القرية، أي ما نسبته 65.5% من أراضيها.