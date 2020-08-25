وزير التعليم العالي يُوضح حيثيات قرار الحكومة بشأن انطلاق العام الدراسي بالجامعات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمود أبو مويس: إن قرار مجلس الوزراء، المتعلق بانطلاق العام الدراسي المقبل، جاء نتيجة لاعتبارات وقائية مهمة، تأخذ بالحسبان أن الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، يشكلون شريحة كبيرة من كافة المحافظات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في انتشار الوباء.





وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء مرونة لطلاب المساقات التي لا يمكن استبدالها بالإلكتروني، وطلاب السنة الأولى في مؤسسات التعليم العالي، حتى يتسنى له التعرف على بيئته الجامعية، ويطلع على أنظمة الجامعة، والتعرف على أساتذة الجامعة، وكيفية التواصل معهم لكترونياً في السنوات اللاحقة.





وأوضح أبو مويس، أن دوام الطلبة سيتم وفق خطة تضعها الجامعة، ضمن البروتوكول الصحي المتعلق بوزارة الصحة والتعليم العالي العالمي، بما يسمح لهم الدوام ضمن حد أدنى من الأعداد وفي أيام وأوقات معينة للمحاضرات، ووفق تباعد اجتماعي، يضمن عدم انتشار الفيروس بين الطلبة.



