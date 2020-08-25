"كهرباء غزة": المواطن سيلمس تحسناً جزئياً على الكهرباء نظرًا لحالة الطوارئ



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، محمد ثابت في تصريحات إذاعية: أن الشركة ستعتمد برنامجًا وجدولًا جديدًا لتوزيع الكهرباء، تصل لأكثر من أربع ساعات، فيما وسيتم تقليص عدد ساعات فصل التيار الكهربائي.



وقالت: يتم تدارس فتح محال بيع بطاقات شحن الكهرباء، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، والتواصل على 133 للاستسفار عن مراكز الشحن.



وشددت الشركة على أن "طواقمنا موجودة في الميدان ومراكز الصيانة، ومتابعة الأحمال في مقار شركة توزيع الكهرباء على رأس عملها 24 ساعة".

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، اليوم الثلاثاء: إنه سيتم اعتماد خطة خاصة لتوزيع الكهرباء على المحافظات، حيث سيلمس المواطن تحسناً جزئياً على الكهرباء؛ نظرًا لحالة الطوارئ.