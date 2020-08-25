مستشار رئيس الوزراء: خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء (كورونا) نحو ثلاثة مليارات دولار

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، شاكر خليل: إن خسائر الاقتصاد الفلسطيني، إبان موجة (كورونا) وصل من 2.5 إلى ثلاثة مليارات دولار لهذا العام، وذلك بناءً على معطيات قدمت من مختصين اقتصاديين وممثلي وزارة الاقتصاد والمالية والعمل والزراعة وسلطة النقد وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني.



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة انتشار وباء (كورونا) هي القطاع السياحي، وأقلها تضرراً الزراعي، مضيفاً أن معظم القطاعات الأخرى، عادت للعمل بشكل شبه كامل وضمن بروتوكول التعايش العالمي مع الجائحة.



وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أنه تم وضع خطط لتأقلم قطاع السياحة مع الأزمة العالمية من خلال تنشيط السياحة الداخلية، ضمن سياسة التعايش، منوهاً إلى وجود دراسات بهذا الشأن، ستعرض على مجلس الوزراء، وسترى النور قريباً.