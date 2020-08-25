رئيس نادي الأسير: سجن (الدامون) أُنشئ كمخزن وليس للبشر والحياة الآدمية





وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هذا السجن أنشئ كمخزن، وليس للبشر والحياة الأدمية، ما يشكل خطراً على صحة وحياة الأسرى.



وأوضح فارس، أن الأسرى في مختلف معتقلات الاحتلال، ومنها (ريمون) و(مجدو) و(النقب)، يتعرضون لحملات تفتيش واقتحامات مستمرة، تستهدف استفزازهم وكسر معنوياتهم، لاسيما المضربين عن الطعام بشكل فردي، ومنهم الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ شهر.





رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، بنقل الأسيرات والأسرى الأطفال من سجن (الدامون) إلى سجون أخرى.