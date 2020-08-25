مدير صحة جنوب الخليل: 11 ألفاً و250 إصابة بفيروس (كورونا) منذ بداية الجائحة





وأضاف: أن 70 حالة ترقد في المشافي، من بينها 15 في العناية المكثفة، وواحدة على جهاز التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنبلغت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظة الخليل منذ بداية الجائحة، 11 ألفاً و250 إصابة، و102 حالة وفاة، بالإضافة إلى 7650 حالة تعافٍ.وقال مدير صحة جنوب الخليل، د. عفيف عطاونة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: إن الحالات النشطة، بلغت 3500 معظمها من فئة الشباب، الذين لا يعانون من أمراض مزمنة.