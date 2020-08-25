الأتيرة: حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) بمحافظة نابلس 1092 منذ بداية الجائحة

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظة نابلس، إلى 1092 إصابة، فيما سجلت ثماني حالات وفاة، بعد وفاة مواطن بالأمس (71 عاما).



وقالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إن عدد الإصابات في المحافظة، ارتفع إلى 27 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن كبار السن، هم الأكثر تضرراً من هذا الفيروس.



ودعت الأتيرة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتباعد والحجر الصحي، نظراً لارتفاع عدد الإصابات وانتشار فيروس (كورونا) في بؤر جديدة في بلدات سالم وحوارة.