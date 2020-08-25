سلطة النقد: ضخ أموال بالسوق الفلسطيني بما يقارب 30 إلى 32 مليون دولار

قال المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد، محمد مناصرة: إنه تم بدء ضخ أموال في السوق الفلسطيني، بما يقارب 30 إلى 32 مليون دولار لبعض المشاريع المتضررة من جائحة (كورونا).





يأتي ذلك، ضمن برنامج الاستدامة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي كانت أطلقته سلطة النقد في منتصف شهر أيار/مايو الماضي.



وأضاف مناصرة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا البرنامج يستهدف المشاريع والمنشآت التي تضررت بشكل رئيسي، جراء جائحة (كورونا) وتأثرت سواء بالإغلاق أو عدم القدرة على تصدير المنتجات إلى خارج فلسطين أو عدم إتمام دورة الإنتاج.



وأوضح مناصرة، أن التمويل، توفره سلطة النقد لكل المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، يستثنى منها المشاريع المتعثرة ما قبل (كورونا) وذلك بسعر فائدة مخفض جداً لا يتجاوز 3% متناقص، ومدته ثلاث سنوات؛ للمساعدة في العودة لدورة الإنتاج والتعافي من الأزمة، كما يستهدف البرنامج الحفاظ على فرص العمل من خلال دعم المشاريع التي توظف أكبر عدد ممكن من العاملين.



وأشار المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد، إلى أنه تم الاجتماع مع البنوك، والطلب منهم عدم المغالاة في استيفاء الضمانات مقابل التمويل في ظل الظروف الحالية.

رام الله - دنيا الوطن