30 يوماً على إضراب الأسير ماهر الأخرس رفضاً لاعتقاله الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير ماهر الأخرس، من جنين، إضرابه عن الطعام منذ (30) يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري، إضافة إلى ثلاثة أسرى آخرين لمدد متفاوتة، وهم: محمد وهدان، وموسى زهران، وعبد الرحمن شعيبات.



ولفت نادي الأسير إلى أن الأخرس، يبلغ من العمر (49 عاماً) هو من بلدة سيلة الظهر في جنين، اعتقل بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020م، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، ويقبع اليوم في زنازين سجن (عوفر)، علماً أنه يواصل رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية، ووفقاً للمحامين فإن وضعه الصحي آخذ بالتدهور مع مرور الوقت، وبدأ يتقيأ الماء.



فيما يواصل الأسير محمد وحيد وهدان، من بلدة رنتيس في رام الله إضرابه منذ 21 يوماً في زنازين سجن (عوفر)، حيث جرى نقله إليه بعد أن احتجز لمدة في معتقل (حوارة).



أما الأسير موسى حسن زهران، من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، يبلغ من العمر (53 عاماً) مضرب عن الطعام منذ عشرة أيام، حيث شرع في الإضراب في تاريخ السادس عشر من آب/ أغسطس 2020م، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في السابع من تموز/ يوليو 2020م، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الخمس سنوات، بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لاثنين من الأبناء، ويقبع اليوم في زنازين سجن (عوفر).



كذلك يواصل الأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) من بيت ساحور، إضرابه لليوم السادس على التوالي، في زنازين سجن (النقب الصحراوي)، وكان قد اعتقل في الخامس من حزيران/ يونيو 2020م، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، علماً أنه أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أربع سنوات، بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج.