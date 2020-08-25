"الجهاد" تُصدر بياناً بشأن استشهاد أربعة من عناصرها بانفجار في حي الشجاعية





بسم الله الرحمن الرحيم



"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"



ننعى لجماهير شعبنا وأمتنا الشهداء المجاهدين الأربعة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الجهادي



وتحتسب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبناءها المجاهدين في سرايا القدس- لواء غزة:



- الشهيد/ إياد جمال الجدي (42 عاماً) .



- الشهيد معتز عامر المبيض (29 عاماً) .



- الشهيد يعقوب منذر زيدية (25 عاماً) .



- الشهيد يحيى فريد المبيض (23 عاماً) .



وجميعهم من سكان حي الشجاعية، وقد ارتقى الشهداء الأربعة أثناء تأدية واجبهم الجهادي الاعتيادي شرقي حي الشجاعية.



إننا ننعى لجماهير شعبنا وأبناء أمتنا هؤلاء الشهداء الأبطال الذين التحقوا بصفوف سرايا القدس وكان لهم شرف الجهاد في سبيل الله تعالى دفاعا عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم حيث تقدموا الصفوف في كل جولات المواجهة وكانوا على الدوام في جاهزية عالية مع إخوانهم للتصدي لأي عدوان صهيوني، وخصصوا حياتهم وجل أوقاتهم للعمل الجهادي والاستعداد للتضحية في كل الظروف.



إننا نعاهد الله تعالى، على المضي في درب الجهاد والمقاومة متسلحين بثقتنا بالله ومعيته ووعده الحق، ثم بالتفاف أبناء شعبنا وأمتنا ودعاء الصالحين والصالحات من الأحرار والحرائر الذين يتوقون لسجدة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



رحم الله الشهداء، وتقبلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحي، وحسن أولئك رفيقاً.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: