"الخارجية" تُصدر تصريحاً بشأن مواطن من غزة عالق بمطار دبي





كما تواصلت مع سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة في الإمارات في محاولة تأمين ترحيله إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومع ذلك بقي عالقاً، وهو موجود حالياً في (مدينة الإمارات الإنسانية) ويسكن في إحدى الشقق السكنية انتظاراً لترحيله، حيث توفر له السلطات الإماراتية المختصة متطلبات الحياة الأساسية، وتقوم السفارة والقنصلية بمتابعة وضعه وتقدم له كل مساعدة ممكنة، ريثما تحل مشكلته.

رام الله - دنيا الوطنأوضح مستشار وزير الخارجية، السفير د. أحمد الديك، أن المواطن علاء سعدي علي الغمري، من خانيونس، كان عالقاً في مطار دبي، حيث أنه حصل على خروج نهائي من الإمارات، وتوجه منذ فترة إلى تركيا، وعندما لم يتمكن من دخول اسطنبول أُعيد إلى مطار دبي، بانتظار ترحليه إلى القاهرة، حتى يتمكن من الدخول للقطاع عند فتح المعبر.وأكد الديك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن سفارة دولة فلسطين، لدى الإمارات، والقنصلية العامة في دبي بادرت في وقت مبكر بالتواصل معه، وقدمت له كل مساعدة ممكنة، وقامت السفارة بمخاطبة الجهات الإماراتية رسمياً في محاولة لتأمين دخوله إلى الإمارات.